Москвичи пожаловались на опасное соседство с продуктовым магазином

По словам женщины, отходы, хранящиеся на улице, прикрываются брезентовой шторой и создают дополнительную пожароопасную ситуацию, так как на брезент часто попадают непотушенные окурки.

«В нашем доме уже был пожар по вине магазина, и мы не хотим снова повторения этого. Мы несколько раз обращались в устной форме к руководству магазина, но все наши просьбы игнорируются», — объяснила она. И добавила, что местные жители уже вели диалог на эту тему и с представителем местной администрации, однако никакой реакции не последовало.

На горячей линии магазина «Мосленте» заявили, что направили жалобу в региональное отделение, однако будет ли решен вопрос с антисанитарией торговой точки в поселке Марьино, сотрудники ответить не смогли. В колл-центре порекомендовали напрямую поговорить с управляющим конкретного магазина.

В Роспотребнадзоре «Мосленте» сказали, что местным жителям нужно направить письменную жалобу через раздел «Обращение граждан» официального сайта ведомства. Для этого необходимо провести аутентификацию через портал «Госуслуг», а также ввести данные паспорта и указать в обращении наименование магазина, его адрес и причину обращения.

Ранее жители подмосковных Химок массово пожаловались на нашествие крыс. По их словам, грызуны селятся в автомобилях и грызут провода. По мнению людей, всему виной наличие рынков, плохое качество воды, разбросанный на улицах мусор и многое другое.