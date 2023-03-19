Раскрыта опасность употребления алкоголя для женщин старше 50 лет

Опасные последствия употребления алкоголя для женщин старше 50 лет раскрыли в интервью порталу «Доктор Питер» маммолог Фатима Тамаева и гинеколог Ольга Каплина.

Врач-маммолог объяснила, что злоупотребление спиртным в этом возрасте грозит возникновению рака молочной железы. Даже одна бутылка пива или два бокала вина в день повышает вероятность образования опухолей.

Гинеколог Каплина добавила, что употребление алкоголя женщинами после 50-ти может привести к более ранней менопаузе. По ее словам, безопасной для женского организма дозой будет 100 миллилитров вина один раз в несколько дней.

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