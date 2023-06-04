Диетолог предупредила об опасности авокадо

Об опасности употребления более одного авокадо за раз предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Нефедова. Чрезмерная любовь к фрукту может негативно сказаться на фигуре.

«Продукт полезный, но очень жирный, очень калорийный — в одной штуке может быть больше 300 килокалорий. Поэтому не стоит надеяться, что три таких фрукта никак не отразятся на дневном калораже», — заявила эксперт.

Нефедова порекомендовала включать в рацион побольше овощей, фрукты и ягоды. По ее мнению, нужно питаться небольшими порциями по пять, а лучше — по восемь-десять раз в день.

«Важно чередовать фрукты и овощи разных цветов — это позволит получить разные фитовещества», — отметила диетолог.

Ранее о влиянии авокадо на потенцию и либидо рассказала доктор-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.