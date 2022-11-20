Нарколог заявила об опасности безалкогольного пива для некоторых групп людей

Об опасности безалкогольного пива для некоторых групп людей заявила порталу «Доктор Питер» врач-психиатр, нарколог Марина Калюжная. «Нулевка», по ее словам, противопоказана обладателям ряда заболеваний.

«Отказаться от безалкогольного пива следует при панкреатите: даже небольшая доля алкоголя (которая содержится в нем!) может вызвать раздражение и так воспаленного органа. Примерно тот же эффект ожидает людей с геморроем», — заявила специалист. Другой напиток лучше выбрать и страдающим простатитом: содержащийся в «нулевке» хмель может привести к микроспазмам артерий и сосудов.

Из-за дрожжей безалкогольное пиво вызывает раздражение слизистой оболочки желудка, приводя к язвам, поэтому россиянам, уже имеющим проблемы с желудком, употреблять безалкогольное пиво Калюжная не рекомендует.

«Нулевка» также оказывает вред при цистите (раздражает воспаленный мочевой пузырь) и сахарном диабете (поднимает уровень сахара в крови за счет мальтозы).

Ранее о смертельной опасности фастфуда россиян предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Злоупотребление вредной едой, по ее словам, вызывает зависимость и может привести к развитию опасных для жизни заболеваний.