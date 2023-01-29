Диетолог предупредила об опасности чеснока

Об опасности чеснока предупредила некоторые группы людей диетолог Елена Соломатина. Ее процитировала «Вечерняя Москва».

«Некоторым людям стоит полностью отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», — заявила она. Эфирные масла, по словам эксперта, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение.

Чеснок хорошо разжижает кровь, отметила Соломатина, поэтому его полезно есть людям с атеросклерозом. «Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а наоборот коагулировать ее, то нужно полностью исключить чеснок из рациона», — подчеркнула диетолог.

Ранее об опасности кофеина предупредила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. По ее словам, некоторым группам людей стоит быть особенно аккуратными с количеством выпиваемых чашек кофе и чая в день.