Психиатр предупредил об опасности употребления энергетика за рулем

Об опасности употребления энергетика за рулем предупредил россиян психиатр-нарколог Василий Шуров. В интервью радио Sputnik он заявил, что обман мозга посредством такого напитка увеличивает риск аварии.

«Нужно понимать, что энергетики не дают нам энергию, они лишь на время притупляют чувство усталости. А минут через 20-30 это действие заканчивается, идет резкое падение внимания и скорости реакции, человека начинает тянуть в сон», — объяснил эксперт.

Взбодренный напитком водитель может ехать на большой скорости, а через указанный период времени чувство усталости и сонливость возвращаются очень резко, риск аварии возрастет в разы, добавил Шуров.

По словам врача, энергетик можно использовать, если нужно сесть за руль ненадолго, но перед длительной поездкой лучше хорошо отдохнуть.

Ранее об опасности нестероидных противовоспалительных препаратов предупредила россиян терапевт Елена Малышева. По ее словам, обезболивающие поднимают давление и способны спровоцировать развитие язвы.