Врач предупредил об опасности одновременной активности вирусов гриппа и COVID-19

Об опасности одновременной активности вирусов гриппа и COVID-19 в разговоре с «Мослентой» предупредил эксперт телеканала «Доктор», директор Института общественного здоровья имени Эрисмана, заведующий кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик Российской Академии наук Николай Брико.

«Одновременная циркуляция вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2 опасна. Это нас убеждает в том, что важно вакцинироваться в этом сезоне против гриппа и не забывать и о коронавирусной инфекции. В России, как и в ряде других стран, разрешена одновременная вакцинация. Если сделали вакцинацию против коронавируса, спустя месяц можно сделать прививку против гриппа», — сказал специалист. Он уточнил, что на сегодняшний момент уже имеется достаточное количество информации, чтобы заявлять, что микс этих инфекций дает более тяжелое течение болезни и повышает риски летальности.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке против гриппа. В ведомстве напомнили, что вакцинация важна, поскольку заболевание чревато серьезными осложнениями — например, пневмонией и синуситом, а также может привести к усугублению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.