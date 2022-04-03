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Врач предупредил о смертельной опасности храпа

Врач предупредил о смертельной опасности храпа
Фото: Unsplash

Храп может быть смертельно опасен для человека. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Храп безумно опасен для человека. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам, но чаще к инсультам», — объяснил лор.

Врач объяснил, что причинами возникновения храпа могут быть искривленная перегородка носа, избыточный вес и гайморит.

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