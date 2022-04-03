Сомнолог назвала самые вредные позы для сна

Неудачная поза для сна может навредить здоровью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-сомнолог и невролог Елена Царева.

По ее словам, спать на правом и левом боку можно, если у человека нет заболеваний сердца. А на спине нежелательно спать людям, имеющим проблемы с храпом и прерыванием дыхания. Сомнолог отметила, что засыпать на животе вредно, поскольку продукты обмена в нервной системе выводятся хуже. Данная поза опасна для позвоночника и мышц, создавая болевые ощущения.

Неправильное положение головы и шеи во время сна может привести к гипертонусу. Несмотря на это Царева добавила, что в течение ночи позы человека будут меняться десятки раз. Начинать сон эксперт рекомендует в позе на боку.

Ранее врач назвала улучшающие сон продукты. Эксперт порекомендовала россиянам употреблять продукты с триптофаном — протеиногенной аминокислотой, входящей в состав белков живых организмов.