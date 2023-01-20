Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

Об опасности интервального голодания предупредила подписчиков в своем Telegram-канале врач-терапевт, нефролог, диетолог, автор книг о здоровье Регина Ахуньянова.

«Интервальное голодание — один из последних трендов питания, но это нездоровый способ снизить вес. При интервальном голодании вы едите один-два раза в день, но не ограничиваете себя в калориях», — заметила доктор.

Несмотря на моду, голодать дольше пяти часов не стоит, подчеркнула Ахуньянова. «За три-пять часов пища переваривается в желудке и уходит всасываться в кишечник. Не берем в расчет ужин: в идеале между последним приемом пищи и завтраком должно пройти 10-12 часов. Проще говоря, ужинать лучше за четыре часа до сна», — объяснила она.

Если питательные вещества слишком долго не поступают в организм, он начинает фомировать жировые запасы, продолжила Ахуньянова. «Поэтому огромное количество людей, которые очень мало едят, набирают вес», — добавила диетолог.

Специалист подчеркнула, что за один прием пищи может усвоиться ограниченное количество питательных веществ. То есть даже если человек за раз съест килограмм еды, он не получит суточную норму белка, клетчатки, жиров и углеводов.

«Съедать килограмм еды абсолютно нефизиологично для желудочного тракта. Потому что стольких пищеварительных ферментов просто нет. Все остальное будет откладываться в жировую массу. В итоге вы будете в дефиците, будете терять мышечную массу. Пострадают все ваши органы и системы, начнет разрушаться организм», — рассказала врач.

Опираясь на последние исследования других специалистов, Ахуньянова добавила, что часто интервальное голодание приводит к расстройству пищевого поведения — в том числе к анорексии, булимии. «Оно признается одной из худших диет уже который год, потому что вызывает огромное количество осложнений», — заявила она.

Ранее «подвохи» интервального голодания перечислил популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист также рассказал о положительном влиянии такой диеты на организм человека.