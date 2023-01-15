Терапевт предупредила россиян об опасности кофейных коктейлей

Об опасности алкогольных коктейлей с кофе для здоровья человека предупредила россиян в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева.

«Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный», — предупредила она. По словам специалиста, регулярное употребление алкогольных коктейлей с кофе может привести к развитию токсического гепатита. При этом чем крепче алкоголь в коктейле, тем более сильным будет токсическое воздействие на печень.

Еще сильнее вред от кофейных коктейлей со сладким алкоголем — например, ликером, продолжила Сычева. «В кофе с ликером слишком много фруктозы. Это может привести к жировому гепатозу, то есть к отложению жира в клетках печени», — заявила она. Врач подчеркнула: сладкий вкус в большей степени формирует зависимость.

Ранее об опасности употребления меда детьми предупредил россиян врач и телеведущий Александр Мясников. «Главный источник ботулизма для детей — мед», — отметил эксперт.