Доктор Мясников предупредил об опасности меда для детей

Об опасности употреьления меда детьми предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников..

«Главный источник ботулизма для детей — мед», — отметил эксперт. По этой причине мед нельзя употреблять в пищу детям до одного года, рассказал Мясников. Он добавил, что ботулотоксин может содержаться также в в мясных, рыбных или овощных консервах.

Ранее Александр Мясников предупредил, что злоупотребление витамином С может спровоцировать развитие камней в почках.