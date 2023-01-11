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01:21, 11 января 2023
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Доктор Мясников предупредил об опасности меда для детей

Доктор Мясников предупредил об опасности меда для детей
Фото: Unsplash

Об опасности употреьления меда детьми предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников..

«Главный источник ботулизма для детей — мед», — отметил эксперт. По этой причине мед нельзя употреблять в пищу детям до одного года, рассказал Мясников. Он добавил, что ботулотоксин может содержаться также в в мясных, рыбных или овощных консервах.

Ранее Александр Мясников предупредил, что злоупотребление витамином С может спровоцировать развитие камней в почках.

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