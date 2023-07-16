Люди
18:42, 16 июля 2023
1 мин.

Стало известно об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком

Дерматолог предупредила об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком.

Стало известно об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком предупредила врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. В беседе с «Мослентой» она заявила, что нельзя обрабатывать место ожога спиртом, мазать его сметаной или кефиром.

«Большим заблуждением является и убеждение в полезности обработки ожога маслом. В этом случае на коже образуется непроницаемая липидная пленка, создающая паровой эффект — это отличная среда для присоединения вторичной флоры и возникновения инфекции», — объяснила эксперт.

По ее словам, итогом обработки маслом могут стать гнойные или гнойно-некротические осложнения.

Ранее Саперова привела порядок действий при ожоге борщевиком.