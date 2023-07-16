Стало известно об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком

Об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком предупредила врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. В беседе с «Мослентой» она заявила, что нельзя обрабатывать место ожога спиртом, мазать его сметаной или кефиром.

«Большим заблуждением является и убеждение в полезности обработки ожога маслом. В этом случае на коже образуется непроницаемая липидная пленка, создающая паровой эффект — это отличная среда для присоединения вторичной флоры и возникновения инфекции», — объяснила эксперт.

По ее словам, итогом обработки маслом могут стать гнойные или гнойно-некротические осложнения.

Ранее Саперова привела порядок действий при ожоге борщевиком.