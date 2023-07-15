Врач привела порядок действий при ожоге борщевиком
Дерматолог посоветовала промокнуть попавший на кожу сок борщевика салфеткой.
Порядок действий при ожоге борщевиком привела в беседе с «Мослентой» врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. Первым делом в случае попадания сока растения на кожу она посоветовала промокнуть пораженное место салфеткой, уточнив, что ожога можно успеть избежать.
«Нужно сразу же промокнуть сок салфеткой или тканью, именно промокнуть, не растирая, иначе увеличится место поражения. После этого надо быстро закрыть место плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить его от солнечного света, и немедленно переместиться в тень, а лучше — в помещение», — рассказала специалист.
Как можно быстрее стоит промыть пораженный участок кожи водой с хозяйственным, борным или дегтярным мылом. Мыть нужно тщательно, с обильной пеной, промывая несколько раз слегка теплой водой (не горячей и не холодной), продолжила Саперова.
Если вы быстро смыли сок и не выходили на солнце, есть все шансы предотвратить поражение кожи. В противном случае ожоги все же возникают
После этого кожные покровы следует протереть ватным тампоном, пропитанным спиртом, слабым раствором марганца, фурацилина или мирамистина. При обмывании водой можно натереть воспаленные участки хозяйственным мылом, чтобы деактивировать эфирные масла. Делать это нужно осторожно, не прорывая пузыри, отметила собеседница «Мосленты».
«К ожогу прикладывают компресс с раствором фурацилина. На рану наносят тонкий слой крема «Пантенол» или цинковую мазь. Нейтрализовать действие кумарина помогает кашица из пищевой соды», — рассказала она.
Если пыльца попала в глаза, по словам Саперовой, следует провести промывание прохладной водой, которая уменьшит жжение. На пораженный глаз накладывают чистую, пропитанную крепкой чайной заваркой салфетку, далее закапывают антисептик альбуцид (сульфацил натрия).
Если ожог уже проявился, нужно срочно обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от площади поражения и наличия осложнений. Так, легкие ожоги лечатся наложением повязки с антисептиком — после этого нужно только ждать. При необходимости врач назначит обезболивающие препараты на основе ибупрофена или парацетамола
Более обширные ожоги могут потребовать назначения гормональных заживляющих мазей, антибактериальных препаратов или их совокупности, добавила дерматолог.
Тяжелые ожоги в некоторых случаях станут поводом для хирургической коррекции, а также лечения в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации. Если врач рекомендует госпитализацию — не надо от нее отказываться.
Ранее основные способы борьбы с борщевиком назвал генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов.