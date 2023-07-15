Врач привела порядок действий при ожоге борщевиком

Порядок действий при ожоге борщевиком привела в беседе с «Мослентой» врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. Первым делом в случае попадания сока растения на кожу она посоветовала промокнуть пораженное место салфеткой, уточнив, что ожога можно успеть избежать.

«Нужно сразу же промокнуть сок салфеткой или тканью, именно промокнуть, не растирая, иначе увеличится место поражения. После этого надо быстро закрыть место плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить его от солнечного света, и немедленно переместиться в тень, а лучше — в помещение», — рассказала специалист.

Как можно быстрее стоит промыть пораженный участок кожи водой с хозяйственным, борным или дегтярным мылом. Мыть нужно тщательно, с обильной пеной, промывая несколько раз слегка теплой водой (не горячей и не холодной), продолжила Саперова.