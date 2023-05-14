Собаководов предупредили об опасности неправильного ношения питомца
Кинолог Голубев: неправильное ношение может вызвать у собаки проблемы со спиной.
Об опасности неправильного ношения собаки на руках или в слингах в беседе с «Мослентой» предупредил президент Российский кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, это может вызывать у питомца проблемы со спиной. В основном это касается собак мелких, некрупных пород и щенков.
Очень важно правильно брать собаку на руки и правильно ее переносить. Особенно это касается щенков. Пока щенок растет, его скелет и мышцы активно развиваются. Поскольку они еще не до конца сформированы, любое неаккуратное движение или неправильная транспортировка могут привести к вывиху сустава, растяжению связки или смещению. Поднимать щенка за передние лапы или дергать за холку недопустимо. Также я не рекомендую использовать для их переноски слинги
Чаще всего, по словам Голубева, чтобы поднять собаку, ее подхватывают одной рукой в области живота. В такой позе у питомца передние лапы вытянуты в неестественном положении, что может повлечь за собой травмы локтевого, плечевого сустава и лопатки. Задние же лапы просто свисают вниз без какой-либо опоры. В такой позе увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника, что в дальнейшем приведет к травмам.
Когда собаку берут на руки за среднюю часть туловища — конец грудного отдела и начало поясницы — животное, пытаясь поймать равновесие, вытягивает голову вперед и сильно напрягает позвоночник во всех отделах. Это чревато появлением грыж.
Чтобы правильно поднять собаку, необходимо занести руку сначала под область задней части живота, а затем под переднюю. Далее одновременно оторвать все конечности от пола. Самое важное условие — это горизонтальное параллельное положение позвоночника относительно пола. Это касается и переноски животного
Кроме того, собаке при перемещении необходимо подпирать спину и следить за естественным положением передних лап.
При выборе переноски для питомца Голубев рекомендует мягкие модели, если поездка непродолжительная. А для длительных путешествий использовать пластиковый бокс, в котором собаке будет максимально удобно.
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