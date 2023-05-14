Собаководов предупредили об опасности неправильного ношения питомца

Чаще всего, по словам Голубева, чтобы поднять собаку, ее подхватывают одной рукой в области живота. В такой позе у питомца передние лапы вытянуты в неестественном положении, что может повлечь за собой травмы локтевого, плечевого сустава и лопатки. Задние же лапы просто свисают вниз без какой-либо опоры. В такой позе увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника, что в дальнейшем приведет к травмам.

Когда собаку берут на руки за среднюю часть туловища — конец грудного отдела и начало поясницы — животное, пытаясь поймать равновесие, вытягивает голову вперед и сильно напрягает позвоночник во всех отделах. Это чревато появлением грыж.