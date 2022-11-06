Россиян предупредили об опасности пива

Об опасности пива предупредил россиян кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Вадим Жук. В беседе с «Доктор Питер» он заявил, что регулярное употребление пенного напитка может привести и к летальному исходу.

«Кружка пива — это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. В 15 литрах пива крепостью пять процентов содержится 300 миллилитров чистого спирта», — рассказал Жук.

Употребление пива по три-четыре раза в неделю, по его словам, может иметь определенные последствия. Например, привести к алкогольной зависимости, с которой человек вряд ли справится самостоятельно, и к серьезным проблемам с сердцем.

«У любителей пива врачи нередко диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью», — подчеркнул Жук.

Очень частым последствием злоупотребления пивом является повышенное давление, продолжил врач. Человек начинает страдать от гипертонии, и, если не предпринять мер, его состояние может резко ухудшиться.

«Полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны», — заявил кардиолог.

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