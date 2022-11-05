Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов к Новому году

К Новому году в России ожидается подорожание ряда продуктов. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».

Долгова отметила, что рост цен связан в том числе с внеплановым повышением тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года. С 1 декабря также начинает проводиться проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. По мнению экономиста, продавцы заранее повысят цены на молочную продукцию, пиво, минеральную воды, сигареты и другие продукты с ограниченным сроком годности.

«На динамику цен влияют затраты на упаковку, транспортировку, логистику, сокращение предложения ряда товаров. Эти факторы будут сказываться на ценах в ноябре-декабре», — сообщила Долгова. Перед Новым годом, по ее словам, ожидается повышение цен на свежие фрукты и овощи, особенно импортные.

«Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены еще в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года», — добавила спикер.

Ранее подорожание алкоголя и фруктов к осени объяснил доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве России Александр Арский. «Санкционный кризис оказал влияние на стоимость импорта фруктов: цитрусовых, косточковых, винограда и других», — заявил он.