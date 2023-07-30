Врач предупредил об опасности плавания после еды

О спазмах и приступах во время плавания сразу после еды предупредил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Он посоветовал воздержаться от таких нагрузок на мышцы на полтора-два часа после приема пищи.

Если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, у человека может начаться изжога или отрыжка, заметил Вялов. Но если первую в процессе плавания можно даже не заметить, то вторая наверняка собьет дыхание.

Если же изжога и отрыжка возникнут одновременно, за ними может последовать приступ аритмии или спазм бронхов, что может довести человека до реанимации. Более того, человек может утонуть, рассказал врач.

«Поэтому после еды нужно обязательно дать организму время на переваривание пищи», — подчеркнул он.

Ранее самые опасные для человека виды мяса назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург.