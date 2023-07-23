Диетолог назвал самые опасные для человека виды мяса

Самые опасные для человека виды мяса назвал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он предупредил, что в говядине, свинине и баранине могут содержаться опасные паразиты, которые провоцируют гельминтоз.

Врач пояснил, что из-за этого указанные виды мяса нельзя жарить до состояния медиум, когда оно остается полусырым. Обжарка продукта полностью поможет спасти человека от заражения, уточнил он. «Нагревание до 100 градусов в течение 15 минут убивает все известные виды микробов», — заключил Гинзбург.

Ранее диетолог Бобровский назвал красное мясо самым вредным для человека.