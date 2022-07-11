Доктор Мясников предупредил об опасности понедельников

Об опасности понедельников для организма предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он объяснил, что нарушение привычного ритма жизни на выходных может обернуться ухудшением самочувствия в начале трудовой недели.

«Гормональный профиль в нас заложен. И когда мы начинаем в воскресенье отсыпаться, отъедаться, излишества всякие нехорошие, то к понедельнику у нас уже имеются и медицинские факторы, чтобы чувствовать себя хуже», — рассказал Мясников. По его словам, именно в первый день недели люди чаще всего вызывают скорую помощь.

Понедельник также опасен тем, что его зачастую нагружают и реальными делами, и завышенными ожиданиями, объяснил доктор. Мясников посоветовал придерживаться одинакового режима дня в течение недели и начинать каждый день с зарядки. «Каждый из нас должен иметь в голове определенное расписание. От выходных мы не должны ждать чего-то эдакого. Мы должны в будние дни и в понедельник находить элементы удовольствия, а в выходные не забывать нагружать тело и мозг», — порекомендовал доктор.

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