В передаче Малышевой предупредили об опасности популярного вещества в косметике

Об опасности популярного вещества в составе косметики и бытовой химии предупредил в эфире программы врача и телеведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале известный врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, лилиевый альдегид, придающий средствам запах ландыша, крайне опасен для человека.

Это вещество стимулирует развитие раковых клеток и способно вызывать рак печени, молочной железы и яичек, заявил эксперт. Продеус подчеркнул, что нередко лилиевый альдегид на этикетке маскируют под название «бутилфенилметилпропиональ». При обнаружении его в составе профессор рекомендует воздержаться от приобретения средства.

Чаще всего, по его словам, это вещество совершиться в мыле, духах, кремах, средствах для полоскания рта и освежителях воздуха.

Ранее Продеус развеял миф о пользе меда, чеснока и имбиря для укрепления иммунитета. Он пояснил, что напрямую на иммунитет эти продукты не влияют.