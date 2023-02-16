Врач рассказала о влиянии дефицита витамина D на настроение

Среди продуктов, которые содержат витамин D в больших количествах, Малиновская выделила печень (говяжью, куриную, тресковых рыб), молоко и продукты из него, а также яичные желтки. Однако составить рацион с необходимым количеством витамина D для конкретного человека может быть проблематично — потребность в нем индивидуальна, а содержание витамина может различаться в зависимости от приготовления продуктов или условий хранения, подчеркнула эксперт.

«В России дефицит витамина D наблюдается примерно у 85 процентов взрослых. Многие об этом даже не знают, а симптомы гиповитаминоза — сильную усталость, подавленное настроение, забывчивость, проблемы с концентрацией внимания — связывают со стрессом или, например, временем года», — добавила она.

Самый простой способ обнаружить, достаточно ли вы получаете витамина D — сдать анализ крови. Правильно интерпретировать результаты должен специалист, он же поможет скорректировать диету и при необходимости назначит нужную дозировку витамина.

Эти меры помогут нормализовать настроение и справиться с симптомами депрессии лишь в том случае, если они действительно были вызваны гиповитаминозом. Однако не всегда причина депрессии — нехватка витамина D, для улучшения состояния может понадобиться психотерапия, а также прием антидепрессантов, уточнила врач.

Ранее в московском Роспотребнадзоре назвали продукты, богатые витамином D. Это рыбий жир, яичный белок, сливочное масло, лосось и говяжья печень.