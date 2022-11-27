Диетолог Гинзбург заявил об опасности популярной диеты

Об опасности популярной диеты заявил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный диетолог Михаил Гинзбург.

«Кетогенная диета или кето-диета многими подается, как чуть ли не революция в похудении. Однако единственным достоинством этой диеты является то, что ее очень легко спланировать: убираем все углеводы и — вперед! Но именно здесь и начинается самое трудное — мучения, головная боль, слабость. Пройти удается далеко не всем», — рассказал диетолог.

Все углеводы, которые можно при кетогенной диете, умещаются в столовую ложку — это 20 граммов в день, отметил Гинзбург. «В то время как обычно человек съедает минимум 200 граммов углеводов за сутки. Люди — существа с преимущественно углеводным питанием. А здесь 20 граммов, в десять раз меньше! Для человека это стресс», — заявил специалист.

Он объяснил, что человеческий мозг, привыкший питаться глюкозой — самым простым углеводом, теперь вынужден питаться кетоновыми телами (продуктами распада жира). И питание человеческого организма в целом перестраивается на жиры — но не сразу, а после наступления кетоацидотического криза.

«Это довольно тягостное состояние. Первые пять-шесть дней по нарастающей идет ухудшение самочувствия. Потом прорыв, мозг "просветляется", и дальше идет ровное состояние у тех, кому удалось выдержать. После этого похудение у них наблюдается довольно быстрое. Связано оно исключительно с тем, что люди едят меньше калорий, чем тратят», — рассказал Гинзбург.

«Главная проблема кето-диеты заключается вот в чем. Пока ты ее соблюдаешь, тебе хорошо. Как только ты снова съел ломтик хлеба или еще что-то "запрещенное", снова начинаются пять-шесть дней мучений… Сравнительно небольшому числу людей удается соблюдать эту систему долго, многие не выдерживают», — заметил он.

Лишний вес — проблема, требующая комбинированного подхода, состоящего из диеты, двигательного режима и психоэмоционального настроя, продолжил известный диетолог.

«Поскольку все эти факторы взаимовлияющие и взаимоизменяющиеся, поймать состояние оптимума несложно, и дальше похудение пойдет хорошо. Но соблюдать именно кетогенную диету тем, кому надо просто похудеть, я бы не рекомендовал. Есть масса других диет, которые хорошо переносятся и на длительную перспективу работают не хуже», — заключил он.

Ранее Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита. «Самое лучшее средство от аппетита — это еда. Но не всякая», — заметил он.