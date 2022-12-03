Стала известна стоимость услуги по украшению загородного дома к Новому году

Стоимость услуги по украшению загородного дома к Новому году, которую готовы оплачивать жители Москвы, раскрыли «Мосленте» в пресс-службе маркетплейса услуг YouDo. Стало известно, что за подобные задания заказчики готовы платить до 100 тысяч рублей.

«Также занятые работой москвичи стали искать людей, которые помогут им с предновогодними задачами, например, срочно вырежут снежинки. По аналогии с прошлым месяцем, спрос на услуги категории "Уборка и помощь по хозяйству", куда также входят небольшие задачи по оформлению дома, распутыванию гирлянд или украшению елки, вырос на 16 процентов», — сообщили в пресс-службе.

При этом средний чек на такие услуги практически не изменился. В среднем заказчики в ноябре платили за подобные задачи 3 304 рубля, а в октябре — 3 494 рубля.

Кроме того, пользователи уже активно ищут фотографов как для традиционных новогодних фотосессий для семьи, так и для новогодних корпоративов. По данным специалистов, средний чек на фотосъемку в Москве уже начал расти: в октябре средняя стоимость услуги составляла 5 204 рубля, а в ноябре — 6 032 рубля за услугу.

Компании также начали искать курьеров на доставку живых елок и декораторов для оформления офисов и входных групп, а пользователи — тех, кто украсит их новогоднюю елку и возьмет на себя борьбу со снегом у придомовых территорий.

Ранее стало известно, что москвичи уже начали массово скупать товары к Новому году. Спрос на такую продукцию вырос в несколько раз.