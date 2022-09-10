Педиатр раскрыл опасность приема витаминов в целях профилактики детьми до года

Опасность приема витаминов в целях профилактики детьми до года раскрыл «Мосленте» эксперт телеканала «Доктор», главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой, профессор, доктор медицинских наук Исмаил Османов.

«Витамины и другие препараты нужно давать только по показаниям врача. Бесконтрольный прием этих препаратов может вызывать нежелательные явления в организме, такие как нарушение обменных процессов, в том числе и в почках», — сказал доктор.

Османов призвал соблюдать рекомендации врача, а не слепо верить рекламе. Бывают случаи, когда у ребенка есть риски дефицита витаминов, это может быть в раннем возрасте и бывает при анемии, отметил он.

Однако, если ребенок плохо развивается, у него наблюдается сухость кожных покровов, ломкость волос, ногтей, заеды в уголках рта, постоянная раздражительность, отказ от еды, низкая прибавка массы тела, следует обращаться к врачу. «Все это комплексно обследуется педиатром, при необходимости другими специалистами, и далее только при показаниях, назначаются витамины и другие препараты, целенаправленно влияющие на те или иные патологические процессы», — добавил Османов.

Ранее главный педиатр Москвы развеял мифы о детских прививках. По словам Османова, на многих родителей слово «прививки» сегодня действует как красная тряпка. Но непривитый ребенок — незащищенный ребенок.