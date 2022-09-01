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Главный педиатр Москвы развеял мифы о детских прививках

Главный педиатр Москвы развеял мифы о детских прививках
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мифы о детских прививках развеял в беседе с «Мослентой» доктор медицинских наук, профессор, главный врач детской больницы имени З.А. Башляемой и главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

«Рассчитывать, что даже без прививок дети ничем не заболеют, ошибочно. Но сегодня некоторые родители считают, что вакцины неэффективны, слишком боятся осложнений и различных реакций. Все это — тоже мифы, которые блуждают в различных информационных источниках», — сказал врач.

По словам Османова, на многих родителей слово «прививки» сегодня действует как красная тряпка. Но непривитый ребенок — незащищенный ребенок. Он уязвим для множества заболеваний, уточнил педиатр.

Ранее были названы обязательные прививки для взрослого населения. Она рассказала, что перечь Национального календаря прививок неоднократно пересматривали, поэтому рожденные в 70-е годы могут не иметь необходимых прививок.

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