Россиян предупредили об опасности ранних арбузов и дынь

О риске отравиться ранними арбузами и дынями из-за нитратов предупредил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

По его словам, чтобы получить ранний урожай и ускорить тем самым начало продаж, недобросовестные фермеры могут значительно превышать рекомендуемые дозы минеральных удобрений, в связи с чем в бахчевых образуется избыточное количество нитратов. В связи с этим увлекаться ранними арбузами и дынями не стоит.

Для снижения риска отравления Викулов порекомендовал есть арбузы и дыни маленькими порциями.

«Молодому и здоровому человеку лучше не есть больше 200-300 граммов ранних арбузов и дынь за раз. Детям и пожилым людям следует употреблять еще меньше», — заявил эксперт.

Викулов напомнил, что сезон арбузов и дынь в нашей стране начинается в конце июля.

Ранее были определены самые опасные растения на даче.