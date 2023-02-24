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16:28, 24 февраля 2023
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Терапевт предупредил об опасности резкого похудения

Терапевт предупредил об опасности резкого похудения
Фото: Pexels

Об опасности резкого сброса массы тела предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он посоветовал «худеть к лету» в умеренном темпе.

«С приближением весны многие люди начинают задумываться о снижении веса. Однако резкое изменение массы тела, то есть со скоростью более одного килограмма в неделю, может привести к различным нарушениям здоровья», — заявил Сапего.

По словам врача, побочными эффектами резкого или чрезмерного похудения могут быть утомляемость и снижение работоспособности, повторные простуды и инфекции.

«Будет сложнее переносить низкие температуры: резко похудевшие люди мерзнут и дома, и на улице, и на работе. Может снижаться пульс», — добавил он.

Тем, у кого появились подобные симптомы, Сапего посоветовал скорее менять диету — прекращать худеть и начинать повышать калорийность рациона.

«Резко похудевшего человека нельзя назвать здоровым. Чтобы улучшить свое состояние, следует употреблять много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел, орехов», — отметил специалист.

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