Доктор Мясников предупредил об опасности риса

Об опасности риса предупредил в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил о развитии диабета из-за белого риса.

По словам доктора, у белого риса нет оболочки, поэтому его употребление способствует повышению сахара в крови. Это приводит инсулинорезистентности, после чего может начаться развитие ожирения и даже диабета.

Мясников посоветовал отдавать предпочтение бурому и красному рису, но не злоупотреблять этими разновидностями продукта. Если питаться красным рисом слишком часто, можно добиться не только похудения, но и ослабления мышц.

Любой рис, по словам врача, лучше готовить al dente, то есть не давать ему развариться. Если рис превращается в «кашу», разрушается структура зерна, гликемический индекс становится выше. «Из-за этого начинает подскакивать сахар крови», — пояснил телеведущий.

Ранее Мясников подсказал способ снизить уровень холестерина. По его словам, в этом могут помочь орехи.