Доктор Мясников подсказал способ снизить уровень холестерина

Способы снизить уровень «плохого» холестерина назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в этом может помочь употребление орехов.

Доктор отметил, что 70 граммов миндаля по своим полезным свойствам могут заменить десять миллиграммов статина (препараты для снижения холестерина). Для снижения «плохого» холестерина, который закупоривает сосуды, также полезно употреблять грецкие орехи, продолжил специалист.

Для остановки роста атеросклеротических бляшек врач порекомендовал повысить физическую активность, закаливаться, отказаться от курения и снизить факторы, провоцирующие стресс.

Для выработки правильного холестерина эксперт посоветовал добавлять в свой рацион красный клевер. Кроме того, это растение вырабатывает фитоэстроген, который борется с возрастными изменениями.

Ранее диетолог назвала три важных фактора для сохранения молодости после 30 лет.