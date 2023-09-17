Доктор Павлова предупредила об опасности сна после еды

О риске образования грыж пищеводного отверстия на фоне сна после еды предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

О развивающейся грыже могут сигнализировать изжога, боли за грудиной, маскирующиеся под сердечные заболевания, тахикардия и боли в области сердца, одышка, кашель, посинение кожи после еды. Иногда возникает даже предобморочное состояние, уточнила специалист.

Во избежание образования грыжи врач посоветовала не принимать горизонтальное положение после приема пищи как минимум два с половиной часа.

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