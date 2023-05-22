Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D

Об опасных последствиях бесконтрольного приема витамина D в летом предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская. Ее комментарий публикует пресс-служба (https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/16-05-2023-11-45-08-v-podmoskove-vrach-prizvala-byt-ostorozhnee-s-prie) Минздрава Подмосковья.

Организму необходимо отдыхать от приема искусственных витаминов с приходом солнечных дней, заявила эксперт. Передозировка витамином D может несколько месяцев вызывать рвоту, зуд, головную боль, диарею и другие неприятные симптомы. В частности, может развиться гиперкальциемия — повышение уровня кальция в крови. Особенно опасен прием витамина D в неоправданно высоких дозах у кормящих матерей и беременных женщин.

Зимой и весной, когда происходит смена режима светового дня, прием витаминов поможет организму адаптироваться к новому сезону. «Следует помнить, что в любое время года витамин D следует принимать только после того, как вы сдадите кровь на анализ. Ведь не всегда в нем есть необходимость», — предупредила врач.

Ранее самый опасный вид витаминов назвала (https://moslenta.ru/news/lyudi/opasnyi-vid-vitaminov-16-05-2023.htm) врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, это жирорастворимые витамины D, Е, А и К.