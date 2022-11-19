Кинолог предупредил об опасности аптечных витаминов для собак

Нужны ли собакам аптечные витамины, рассказал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, бездумная добавка витаминов в рацион животного может быть опасна для здоровья питомца.

«В промышленном корме хорошего качества уже содержатся все необходимые микроэлементы и витамины, которые нужны вашему питомцу. В погоне за здоровьем и долголетием вашей собаки не забудьте о том, что лучшее — враг хорошего. Любые добавки необходимо давать собаке только после консультации со специалистом», — предупредил он.

Голубев уточнил, что, например, переизбыток витамина D и повышенный кальций в крови могут спровоцировать острую почечную недостаточность.

По его словам, витамины, как правило, назначают только тем питомцам, у которых есть выявленный дефицит или какие-либо заболевания. Определить это сможет только специалист после общего осмотра собаки и оценки истории болезни. На основании полученных данных ветеринар разработает индивидуальный план, который будет подходить конкретному животному.

«Ни в коем случае не назначайте самостоятельно собаке лекарственные препараты, в том числе витаминные комплексы, и не покупайте их в "человеческой" аптеке. Может казаться, что прием витаминов пойдет на пользу животному, но это заблуждение. Потребности у человека и собаки разные. Очень важно грамотно подбирать не только нужные препараты, но и их дозировку, чтобы не навредить любимцу», — предостерег Голубев.

Ранее президент РКФ назвал основные болезни, подстерегающие собак в холода. По его словам, причинами ухудшения здоровья питомца могут стать низкие температуры, высокая влажность, слабый иммунитет и плохое питание.