Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного потребления воды

Об опасности чрезмерного потребления воды рассказал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков. Он предупредил, что переизбыток чистой воды при снижении электролитов в плазме крови вызывает риск отека мозга.

«Избыток жидкости крайне плох. Чистая вода всасывается в ЖКТ и попадает в кровь, разбавляя там электролитный состав жидкой части крови — плазмы. Это называется гипоосмолярным состоянием. В плазме становится меньше нормы электролитов, прежде всего натрия, в клетках их, соответственно, становится больше и, по физическому закону осмоса — жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки, вызывая их отек и набухание», — пояснил специалист. Особенно это состояние опасно для нервных клеток — возникает отек и набухание головного мозга, которое может закончиться летальным исходом.

Легкие случаи таких состояний проходят бесследно, хотя и с неприятными симптомами: слабостью, головокружением, снижением артериального давления, обмороками, продолжил врач.

Он также развеял миф о том, что человеку необходимо пить два литра воды в день. По словам эксперта, для людей, которые весят 40 килограмм и 120 килограмм — это «две большие разницы». Пить нужно по потребности организма, которая маркируется жаждой. При этом важно учитывать физиологические ( потоотделение, физическая нагрузка) и патологические потери жидкости — при лихорадке, диарее, рвоте и других болезненных проявлениях.

Дети тоже должны получать жидкость по потребности. У пожилых людей чувство жажды притупляется, поэтому им нужно соблюдать определенный питьевой режим, заключил Поздняков.

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