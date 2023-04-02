Развеян миф об опасности яиц

Миф об опасности яиц развеяли специалисты Роспотребнадзора. Популярное убеждение связано с высоким содержанием в продукте холестерина.

«Яйца, безусловно, содержат больше холестерина, чем многие другие продукты. Однако они в то же время богаты полезными биологически активными соединениями и другими питательными веществами, необходимыми для борьбы с болезнями», — отметили в ведомстве.

Яйца питательны, в них много витаминов и минералов, белков и жиров, а также антиоксидантов, поэтому исключать их из рациона не стоит, заявили эксперты.

Они уточнили, что суточная норма холестерина не должна превышать 250 миллиграммов, а в 100 граммах яиц этого вещества не более 200 миллиграммов. Другими словами, употребление одного-двух яиц в день для здорового человека с нормальным уровнем холестерина в крови является полностью безопасным.

Ранее об опасности для здоровья одного вида сока предупредил известный врач и телеведущий Александр Мясников.