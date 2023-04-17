Врач предупредила о смертельной опасности гипертонии

По словам специалиста, многие недооценивают опасность повышенного давления, считая его просто состоянием, вызывающим временный дискомфорт. Однако гипертония смертельно опасна, так как именно она становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе таких серьезных, как инфаркты и инсульты. Врач пояснила, что эта болезнь в течение долгого времени может оставаться незамеченной пациентом и прогрессировать, вызывая серьезные изменения в организме.

Нарушения в работе сердца и сосудов — не единственное последствие неконтролируемой гипертонии. У тех, кто не получает лечение, нередко развиваются когнитивные нарушения, проблемы с почками.