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Перечислены опасности грязного туалета для семейного здоровья

Перечислены опасности грязного туалета для семейного здоровья
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Опасности грязного туалета для здоровья семьи пперечислила в разговоре с «Москва 24» врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. Поэтому важно соблюдать стерильность таких мест, обрабатывать все антисептиками, а еще лучше кварцевать помещение даже дома», — сказала эксперт.

Еще одной инфекцией опасной инфекцией из туалетной комнаты Лапа назвала стафилококк. При этом источником заражения для всей семьи также могут стать немытые после похода в туалет руки или вода, случайно попавшая на человека при смыве унитаза.

Большая часть болезнетворных бактерий скапливается, по словам врача, под ободком унитаза, поэтому его следует мыть чаще всего.

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