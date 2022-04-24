Москвичей возмутил замаскированный туалет в столичном парке

О том, что в столичном парке «Эрмитаж» вход в общественный туалет замаскирован граффити, и с первого раза дверь найти сложно рассказал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) житель Москвы. Пользователей в комментариях также возмутило отсутствие опознавательных знаков в уборной для инвалидов.

Автор топика рассказал, что из-за рисунка на стене не сразу нашел вход в туалет — опознавательным знаком стал коврик у входа. Остальные участники указали на полное отсутствие указателей на санузел для инвалидов, что доставляет особые неудобства людям с ограниченными возможностями.

Однако не все жители столицы согласились с этим. Одна из женщин в комментариях отметила, что фотография автора не передает того, что есть на самом деле. По ее словам, двери в уборные видны невооруженным взглядом, и, кроме того, у каждого входа висят опознавательные таблички с указателями.

Другая участница обсуждения также рассказала, что мурал для городского проекта на стене рисовали дети-художники. «Скрыть туалет цели не стояло. И не было цели кого-то обидеть. А вот дать детям проявить себя цель была. Дети работали не одну неделю под руководством опытного арт-художника Миши Моста. Все было по-взрослому: эскизы, проектор, роспись. Дети были счастливы получить такой опыт!» — рассказала москвичка.

Ранее, в декабре прошлого года стало известно, что в Москве коммунальщики закрасили граффити Никаса Сафронова.