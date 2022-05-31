Доктор Павлова предупредила об опасности растительного масла

Об опасности растительного масла предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Это парадокс, ведь в растительном масле совсем нет холестерина. Однако те, кто усердствует, казалось бы, с полезными жирами, рискуют получить атеросклеротические бляшки», — написала она.

Доктор напомнила, что холестерин — это строительный материал и основа для продуцирования массы гормонов. Различают два его вида (фракции), в просторечии их называют плохим и хорошим.

При нарушении соотношения фракций холестерина часто случаются изменения метаболизма желчи, перекруты, перегибы в желчном пузыре. Эти отклонения приводят к изменению сосудистой стенки, и человек становится потенциальным клиентом сердечно-сосудистых хирургов.

«И если мы употребляем слишком много калорий, щедрой рукою добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем. И даже если мы не будем есть желток яйца, чтобы спастись от холестерина, наша собственная печень насинтезирует его в избытке. Вот почему я всегда за разумность. Всего надо в меру, в том числе и полезных жиров», — рассказала врач.

Ранее Малышева назвала способ снижения уровня холестерина. Первое, что по словам специалиста нужно сделать, — пройти ультразвуковое исследование сосудов.