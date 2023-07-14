Опасные инфекции выявили у жителей столичного региона после укусов клещей

Болезнь Лайма и анаплазмоз выявили у жителей столичного региона после укуса клещей. Об этом сообщают «Известия» на основе данных независимых лабораторий.

Как рассказали в лаборатории «Инвитро», самый высокий процент положительных результатов на болезнь Лайма был зарегистрирован в Свердловской области — 42,76 процента случаев, Челябинской и Московской областях (32,53 процента и 24,9 процента соответственно), и в Москве (21,67 процента).

Кроме того, в Москве и Подмосковье были выявлены положительные результаты на анаплазмоз, что считается нетипичным для этих регионов. Чаще всего инфекционное заболевание выявляют в Приморье, Алтайском и Хабаровском крае, Новосибирской области.

В «Гемотесте» подчеркнули, что анаплазмоз способен в короткие сроки разрушать клетки иммунной системы и провоцировать воспаления внутренних органов, в том числе почек и печени.

Ранее терапевт Абакумов раскрыл схему самостоятельного удаления клеща.