Российские ученые обнаружили в детском питании опасные химические соединения
Опасные химические соединения обнаружили в детском питании и соках российские ученые, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные от сотрудников Пермского Политеха и Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.
«Специалисты нашли в детских соках фталаты (могут привести к нарушению репродуктивной функции) и фурфуролом. Это вещество способно вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, судороги и параличи. В мясорастительных консервах также обнаружили фталаты», — рассказал источник.
детского питания использовали для исследования
Исследование провели по программе «Приоритет 2030». Для тестирования использовали 21 образец мясорастительных консервов и 30 образцов детских соков категории масс-маркет. Из продуктов с помощью дистилляции удалили лишнюю жидкость, полученную субстанцию подвергли физико-химическому методу разделения веществ — газовой хроматографии. В результате ученые получили масс-спектры, которые соотнесли с базами данных опасных соединений.
Разработка высокочувствительных методик анализа позволяет с высокой степенью вероятности и надежности определять не только ингредиентный состав химически сложных смесей пищевых продуктов, но и выполнять количественную оценку токсичных химических соединений, что может быть использовано в гигиенических исследованиях для установления реального риска здоровью человека
Татьяна Нурисламова
заведующая лабораторией методов газовой хроматографии ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Наименования продукции, содержащей опасные вещества, «Газете.Ru» не раскрыли.
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