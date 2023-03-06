Российские ученые обнаружили в детском питании опасные химические соединения

Опасные химические соединения обнаружили в детском питании и соках российские ученые, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные от сотрудников Пермского Политеха и Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

«Специалисты нашли в детских соках фталаты (могут привести к нарушению репродуктивной функции) и фурфуролом. Это вещество способно вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, судороги и параличи. В мясорастительных консервах также обнаружили фталаты», — рассказал источник.