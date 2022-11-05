Названы опасные для здоровья методы лечения солью

Опасные для здоровья методы лечения солью «Мосленте» назвал главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Больше вреда, чем пользы несут любые методы лечения с приемом излишней соли внутрь. Соль задерживает жидкость в организме, вызывая отеки, повышается кровяное давление», — заявил специалист.

Тяжельников порекомендовал гипертоникам и людям с патологиями почек «быть с солью на Вы», стараться потреблять ее ниже нормы и привыкнуть к натуральному вкусу продуктов, во многих из которых уже есть достаточное содержание соли. «Здоровому человеку достаточно употреблять до пяти граммов соли в день. Употребление сверх этой нормы может быть опасным», — подчеркнул врач.

Ранее Тяжельников раскрыл влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему. По его мнению, каждый человек сам выбирает, как отражается на его жизни ритм большого города.