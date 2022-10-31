Раскрыто влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему

Влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему раскрыл «Мосленте» главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Ритм мегаполисов наносит свою печать на здоровье. Быстрая еда, обилие информации, ночная жизнь, более стрессовая обстановка — все это негативные факторы. И транспортная доступность содействует снижению физической активности, что сказывается на работе сердечно-сосудистой системы», — сказал врач.

По его мнению, каждый человек сам выбирает, как отражается на его жизни ритм большого города. Он отметил, что при желании и в мегаполисе можно найти много полезного для улучшения здоровья. Например, в столице обилие парков и скверов, пешеходных зон и велосипедных маршрутов, спортивных площадок.

Кроме того, в Москве высокая доступность медицины, отметил Тяжельников. Так, летом и осенью в парках функционировали павильоны «Здоровая Москва». «Есть очень много возможностей для поддержания позитивного эмоционального фона — театры, выставки, фестивали, концерты», — добавил он.

Ранее были раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе. По словам специалиста, чтобы у организма были силы справляться со стрессами, необходимо, в первую очередь, поддерживать иммунитет и соблюдать правила здорового образа жизни: полноценно и качественно высыпаться, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать физическую активность.