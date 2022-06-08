Названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты

Токсичные овощи и фрукты, накапливающие опасные для здоровья человека нитраты, назвал в интервью порталу «Доктор Питер» врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

Самое большое количество нитратов содержится в нарезанной зелени и редисе круглой формы. Врач посоветовал не покупать их в магазинах и обязательно обдавать зелень кипятком при готовке. На втором месте по опасности — арбузы и дыни, выращенные не в сезон. Туда нередко добавляют вредные соли азотной кислоты для лучшего роста.

«Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов — рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами — увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями», — рассказал Кутушов.

Меньше всего нитратов содержится в помидорах, фасоли, горохе и репчатом луке. Однако врач предупредил, что употреблять томаты все равно стоит с осторожностью, так как в больших количествах они способствуют формированию камней в почках.

Ранее бренд-шеф сети «Додо Пицца» Константин Оганезов назвал томаты главным продуктом июня. «Держа в руках этот помидор, я понимаю, что в природе крайне сложно найти что-то вкуснее. Он такой ароматный, свежий, сочный, что больше ничего и не нужно», — отметил он.