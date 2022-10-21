Перечислены защищающие осенью от простуды напитки

Защищающие осенью от простудынапитки перечислило столичное управление Роспотребнадзора.

«Сезон простудных заболеваний в разгаре. Кашель, боль в горле, температура –– не самые приятные спутники. Чтобы укрепить иммунитет и избежать ОРВИ, нужно запастись витаминами в осенне-зимний период. Горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов — отличный вариант для тех, кто не хочет потом принимать таблетки», –– говорится в сообщении.

Для укрепления иммунитета Роспотребнадзор рекомендует облепиховый чай с имбирем. На две чашки хватит 500 миллилитров кипятка, 100 граммов облепихи (свежей или замороженной) и двух столовых ложек измельченного имбиря. Ведомство предлагает также употреблять компот из черной смородины с добавлением кардамона, корицы, бадьяна и гвоздики и пряный напиток –– сбитень с брусникой.

Кроме того, иммунитет поднимают чай с кедровыми орехами, с калиной и лимоном, клюквенный пунш, компот из фейхоа и айвы, взвар из сухофруктов с чабрецом и медом, сообщает управление Роспотребнадзора.

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