Опасные развлечения детей на полосе движения шоссе в Москве попали на видео

«Повзрослеют и поймут, что было опасно. Главное, чтобы ничего не случилось», «Деградация. А потом водитель не увидел лежащих на дороге и переехал, жаль будет водителя», «Хорошо бы это увидели мамы этих детей и узнали своих. Я бы уши оторвала своим!» — возмутились юзеры.

На опубликованных кадрах двое детей танцуют на проезжей части, третий катается рядом на самокате в то время, когда на дороге нет машин.

Ранее на юге Москвы заметили детей, катающихся на ледянках с горки возле железной дороги.