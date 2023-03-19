Опасные развлечения детей на полосе движения шоссе в Москве попали на видео
Школьники выбежали на проезжую часть для танцев и возмутили москвичей.
На видео попали опасные развлечения школьников, решивших выбежать на полосу движения Каширского шоссе и станцевать там. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» Поведение детей разозлило пользователей сети.
«Повзрослеют и поймут, что было опасно. Главное, чтобы ничего не случилось», «Деградация. А потом водитель не увидел лежащих на дороге и переехал, жаль будет водителя», «Хорошо бы это увидели мамы этих детей и узнали своих. Я бы уши оторвала своим!» — возмутились юзеры.
На опубликованных кадрах двое детей танцуют на проезжей части, третий катается рядом на самокате в то время, когда на дороге нет машин.
Ранее на юге Москвы заметили детей, катающихся на ледянках с горки возле железной дороги.