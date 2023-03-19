Люди
21:06, 19 марта 2023
1 мин.

Опасные развлечения детей на полосе движения шоссе в Москве попали на видео

Школьники выбежали на проезжую часть для танцев и возмутили москвичей.

Опасные развлечения детей на полосе движения шоссе в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На видео попали опасные развлечения школьников, решивших выбежать на полосу движения Каширского шоссе и станцевать там. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» Поведение детей разозлило пользователей сети.

«Повзрослеют и поймут, что было опасно. Главное, чтобы ничего не случилось», «Деградация. А потом водитель не увидел лежащих на дороге и переехал, жаль будет водителя», «Хорошо бы это увидели мамы этих детей и узнали своих. Я бы уши оторвала своим!» — возмутились юзеры.

На опубликованных кадрах двое детей танцуют на проезжей части, третий катается рядом на самокате в то время, когда на дороге нет машин.

Ранее на юге Москвы заметили детей, катающихся на ледянках с горки возле железной дороги.

Партнерские материалы