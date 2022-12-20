Перечислены опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

Опасные симптомы, указывающие на ухудшение работы щитовидной железы и выработку органом недостаточного количества гормонов, перечислила «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Щитовидная железа синтезирует тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны важны для нормального функционирования всего организма в целом — от того, сколько их вырабатывается, зависит наше психическое здоровье, обмен веществ, работа репродуктивной системы. Любой сбой в выработке этих гормонов — как их избыток, так и их недостаток — сказывается на нашем самочувствии», — сказала она.

Состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, называется гипотиреозом, уточнила эксперт. Оно сопровождается сильной усталостью, чрезмерным набором веса, упадком сил и депрессией, постоянным ощущением холода, проблемами с памятью и чрезмерным выпадением волос. Кроме того, при гипотиреозе возникают нарушения менструального цикла и может развиться бессонница.

«Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой. В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы. Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом», — добавила Малиновская.

При указанных симптомах врач рекомендует обратиться к специалисту и пройти обследование органа. Игнорирование гипотиреоза, по ее словам, может привести к нарушениям в работе сердца и сосудов, а также бесплодию.

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