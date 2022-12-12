Врач назвала пять причин постоянного озноба

Пять причин постоянного озноба назвала «Мосленте» врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Сбой в теплорегуляции, по ее словам, может быть обусловлен нарушениями в работе щитовидной железы и надпочечников.

«Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции — щитовидную железу и надпочечники», — рассказала эксперт.

Кроме того, повышенная чувствительность к холоду может появиться из-за недостатка в организме некоторых микроэлементов, в частности, витаминов В9, В12 и железа. К другим патологиям, вызывающим озноб при нормальной температуре воздуха, Юзуп отнесла сахарный диабет и инсулинорезистентность, заболевания периферических сосудов и анорексию.

Ранее доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева отнесла озноб к первичным признакам ВИЧ-инфекции. К ним также относятся сыпь, боль в горле и лихорадка.