Врачи назвали нежелание отмечать Новый год опасным симптомом

Нежелание отмечать Новый год врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова назвали опасным симптомом. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала «Мосленте», что у пожилых людей такое решение может свидетельствовать о развитии депрессии или апатии.

«Близким необходимо более внимательно отнестись к эмоциональному состоянию пожилого родственника в канун этого праздника. Такая социальная поддержка является важным компонентом здорового долголетия», — предупредила врач.

Медицинский психолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина Захарова отметила, что общение с близкими людьми, особенно в такие праздники, гармонизирует психоэмоциональный фон и препятствует возникновению социальной изоляции.

«Общение тренирует когнитивные процессы и снижает тревожность. Причем целесообразным будет регулярность подобных встреч, которые могут иметь хороший психопротективный эффект как для представителей старшего поколения, так и для самых маленьких членов семьи», — объяснила Захарова.

Ранее стало известно, что самым раздражающим фактором для россиян перед Новым годом оказалась большая загруженность на работе.