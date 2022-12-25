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12:24, 25 декабря 2022
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Стали известны самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом

Стали известны самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом
Фото: Unsplash

Самым раздражающим фактором для россиян перед Новым годом оказалась большая загруженность на работе. Об этом «Мосленте» стало известно благодаря проведенному исследованию онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и российским оператором экспресс-доставки СДЭК.

«В целом, 43 процента россиян отметили, что они чувствуют стресс в предновогодний период. Самым раздражающим для опрошенных в декабре является большая загруженность на работе (26 процентов). Конец года для многих является напряженным периодом, надо успеть закрыть все задачи в срок. Поэтому 14 процентов респондентов среди основных целей на декабрь выделили завершение всех рабочих дел», — говорится в пресс-релизе.

Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян являются толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары (украшения, подарки). При этом более половины россиян (53 процента) начинают покупать все необходимое всего за неделю до наступления праздника.

Погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего девять процентов отметили, что их раздражает снег и грязь, а темнота не нравится пяти процентам. Пробки на дорогах беспокоят также девять процентов опрошенных.

Ранее стало известно о подорожании услуг Деда Мороза и Снегурочки на Новый год.

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